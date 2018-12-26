أندرويد الجديد يصل إلى 25 نموذجا من هواتف سامسونغ

نشرت شركة سامسونغ قائمة بأنواع هواتفها التي ستصلها نسخة "Android Pie" المعدلة، ومواعيد وصول النسخة إلى تلك الأجهزة.

ويصل نظام أندرويد الجديد إلى كل من:

- "Galaxy S9" و"Galaxy S9+" في يناير 2019.

- "Galaxy Note 9" في فبراير 2019.

- "Galaxy S8" و"+Galaxy S8" و"Galaxy Note 8" في مارس 2019.

- "Galaxy A8 2018" و"Galaxy A8+ 2018" و"Galaxy A7 2018" و"Galaxy A9 2018" و"Galaxy Tab S4 10.5" في أبريل 2019.

- "Galaxy J4" و"+Galaxy J4" و"Galaxy J6" و"+Galaxy J6" و"Galaxy A8 Star" في مايو 2019.

- "Galaxy J7 2017" في يوليو 2019.

- "Galaxy J7 Duo" في أغسطس 2019.

- "Galaxy Xcover4" و"Galaxy J3 2017" و"Galaxy Tab S3 9.7" في سبتمبر 2019.

- "Galaxy Tab A 2017" و"Galaxy Tab Active2" و"Galaxy Tab A 10.5" في أكتوبر 2019.

كما سترفق سامسونغ هذه النسخة من أندرويد بواجهات "One UI"، التي ستحل محل واجهات "Experienc" الحالية، وتسرع من عملية استخدام الهاتف، وتسهل إمكانية استخدامه بيد واحدة، وتمكن من عرض التطبيقات والفيديوهات على جزء معين من الشاشة.

المصدر: فيستي