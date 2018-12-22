روسيا تنجز أكبر نظام للبث الرقمي في العالم

أقامت وزارة الاتصالات الروسية احتفالا مهيبا لإطلاق المحطة الأخيرة في نظام البث التلفزيوني الرقمي في جميع أنحاء روسيا، الذي أصبح النظام الأكبر من نوعه في العالم.

ووفقا لوكالة "نوفوستي"، فقد أقيم حفل افتتاح محطة البث (أورا) التي تحمل الرقم 5040، في منطقة مورمانسك أقصى شمال غربي روسيا، لتكون الحلقة الأخيرة لمشروع البنية التحتية غير المسبوقة، المنجزة كجزء من برنامج فيدرالي يسعى لتطوير البث التلفزيوني.

ويتكون نظام البث التلفزيوني الرقمي من 10080 برج إرسال في 5040 موقعا في أنحاء روسيا.

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وقد وضعت الوزارة الروسية، جدولا زمنيا لوقف البث التلفزيوني التناظري في الأقاليم الروسية، لتستبدله بالبث الرقمي حتى شهر يونيو المقبل، ما سيزيد من جودة الإشارة التي تستقبلها أجهزة التلفاز حول البلاد.

وأصبحت مقاطعة تفير في 3 ديسمبر الجاري، أول إقليم ينتقل إلى البث التلفزيوني الرقمي في روسيا، فيما سينتهي البث على النظام التناظري في 3 يونيو 2019، في بقية الأقاليم الروسية الـ57، بما فيها سان بطرسبورغ ونوفوسيبيرسك والقرم.

المصدر: وكالات