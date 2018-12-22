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تقرير: فيسبوك تجمع بيانات المستخدمين الحساسة من تطبيقات شهيرة على أندرويد

العالم الرقمي

تقرير: فيسبوك تجمع بيانات المستخدمين الحساسة من تطبيقات شهيرة على أندرويد
pexels.com
فيسبوك تجمع بيانات المستخدمين
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كشف تقرير جديد أن بعض التطبيقات الشهيرة مثل "Tinder" و"OkCupid" و"Pregnancy+"، تقوم بسحب بيانات المستخدمين الخاصة ومشاركتها مع فيسبوك.

وأوضح تقرير شركة "Mobilsicher" الألمانية، المتخصصة في أمن الهواتف المحمولة، أن التطبيقات تجمع معلومات مثل الاعتقاد الديني للمستخدمين وملفات التعارف وبيانات الرعاية الصحية.

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واختبرت شركة "Mobilsicher" إصدار أندرويد للتطبيقات الدينية مثل "Bible + Audio" و"MuslimPro" والتطبيقات ذات الصلة بالصحة مثل "Pregnancy+" و"Migraine Buddy"، بالإضافة إلى تطبيقات المواعدة، بما في ذلك "OkCupid" و"Tinder"، ووجدت أن فيسبوك تجمع بيانات المستخدمين منها.

وخلصت الشركة إلى أن حوالي 30% من جميع التطبيقات في متجر "غوغل بلاي"، "تتصل بفيسبوك عند بدء التشغيل وتنقل بيانات المستخدم".

وأوضحت الشركة أنه "بهذه الطريقة، تعرف الشركة التطبيقات التي تستخدمها ومتى تستخدمها، بما في ذلك التطبيقات المتعلقة بالدين والجنس والصحة". وأضافت: "بالنسبة للمستخدمين، فإن عملية نقل المعلومات تكون غير مرئية بتاتا".

ويتم جمع المعلومات الشخصية من خلال مجموعة مطوري البرامج "SDK" الخاصة بفيسبوك، وهي منصة تقدمها الشركة للمطورين وتسمح للمستخدمين بتسجيل الدخول إلى خدمات أخرى باستخدام حساب فيسبوك الخاص بهم.

ويبدو أن جمع هذه المعلومات يستخدم على الأغلب لأغراض تسويقية، وتخصيص الإعلان المناسب للمستخدم، بناء على نشاطاته الأخيرة والتطبيقات التي يستخدمها.

وأثارت هذه الممارسة مخاوف تتعلق بالخصوصية حيث أن البعض يقولون إن العديد من التطبيقات التي تقوم بمشاركة المعلومات مع فيسبوك، قد تتضمن معلومات حساسة تتعلق بالمستخدمين.

المصدر: ديلي ميل

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