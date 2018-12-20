بمعالج فائق وكاميرات متطورة.. "لينوفو" تطلق أحدث هواتفها!

استعرضت شركة "لينوفو" مؤخرا هاتف "Z5 Pro GT" بمواصفات غير متوفرة في باقي الهواتف الذكية.

وأبرز ما يميز النسخة الأغلى من هذا الهاتف، ذاكرة الوصول العشوائي 12 غيغابايت، والتي تعد أكبر ذاكرة وصول موجودة في هاتف ذكي حاليا. بالإضافة إلى معالج "Qualcomm Snapdragon 855" المتطور، ما يوفر سرعة كبيرة جدا في معالجة البيانات.

وجاءت جميع نسخ هذا الهاتف بشاشة "AMOLED" عالية الدقة، بمقاس 6.3 بوصة، تغطي كامل مساحة الواجهة الأمامية، وتنزلق إلى الأعلى لتظهر من تحتها الكاميرا الأمامية مع مصباح الإضاءة. كما زودت ببطارية بسعة 3350 ميللي أمبير، وكاميرا أساسية مزدوجة بدقة 16+24 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية مزدوجة أيضا بدقة 16+8 ميغابيكسل.

youtube/New Digital

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ويبلغ سعر النسخة الأغلى من هذا الهاتف بذاكرة 12/512 غيغابايت، نحو 640 دولارا. أما النسخة التي أتت بذاكرة 6/128 غيغابايت فسعرها 390 دولارا، والنسخة الأرخص بذاكرة 4/64 غيغابايت بـ 200 دولار فقط.

المصدر: فيستي