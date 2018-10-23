تشريع أوروبي من شأنه إلحاق ضرر هائل بموقع "يوتيوب"

طلبت المديرة التنفيذية لشركة يوتيوب الأمريكية، "Susan Wojcicki"، من رواد ومتابعي الموقع العالمي، أن يحتجوا جماعيا ضد مشروع قرار أوروبي من شأنه إلحاق ضرر هائل بمحتوى يوتيوب.

ويتمحور التعديل الأوروبي المرتقب حول تشريعات جديدة لاستخدام الإنترنت في دول الاتحاد الأوروبي، حيث يستهدف بالأخص المادة 13 من القانون الأوروبي.

وتضم المادة 13 في سطورها، "توجيهات حقوق النشر" الخاصة بدول الاتحاد، إذ من المتوقع تعديل مضمونها قريبا، ما يؤثر مباشرة على محتوى يوتيوب والمواقع الرديفة له.

وينص التعديل المتوقع على منع مشاركة وإنتاج المتابعين لمواقع مثل يوتيوب، لأي فيديوهات أو صور تملك حقوق نشر حسب القانون الأوروبي للملكية الفكرية. وفي حال حدث ذلك، ستقوم الفرق المختصة بحذف المحتوى "غير القانوني" على الفور، من منصة الموقع الإلكتروني.

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وفي تعليقها على الخبر، أشارت المديرة التنفيذية ليوتيوب، إلى خطورة التعديل الجديد في حال تمت الموافقة عليه في البرلمان الأوروبي، إذ "سيقضي على مئات آلاف الوظائف حول العالم، كما سيمنع الناس من مشاركة صوتهم وتجاربهم مع بعضهم البعض".

وفي السياق نفسه، طالبت "Wojcicki" جميع متابعي يوتيوب باستخدام "هاشتاغ": SaveYourInternet#، لتحذير "جميع الناس من عواقب التعديل الأوروبي الجديد على حياتهم".

ويتوقع أن يتم التصويت النهائي على تعديل المادة 13 من القانون الأوروبي، بحلول عام 2019، بينما طرح لأول مرة في البرلمان الأوروبي، في شهر يونيو الماضي.

المصدر: RT