"ياندكس" الروسية تطلق خدمة تاكسي ذاتي القيادة مجانا (فيديو)

أطلقت شركة "ياندكس" الروسية في مؤسسة "سكولكوفو" الواقعة في ضواحي موسكو مشروع استدعاء تاكسي ذاتي القيادة، عن طريق تطبيق "ياندكس تاكسي" للهواتف الذكية.

ووقعت "ياندكس" اتفاقية بهذا الشأن مع إدارة مؤسسة "سكولكوفو" الروسية للمبتكرات على هامش منتدى "الاستثمارات المفتوحة" الذي يعقد حاليا في موسكو.

وتتيح الخدمة لكل من يعمل في المؤسسة فرصة استدعاء تاكسي ذاتي القيادة عن طريق تطبيق "ياندكس تاكسي" المحمل في هاتفه الذكي.

وقال ناطق باسم شركة "ياندكس" إن "الخدمة ستكون متاحة منذ الآن لكل من وافق على المشاركة في تجربة اختبار التاكسي المسير. وستكون كل الرحلات باستخدام التاكسي مجانية. وما يهمنا جدا هو إمكانية استدعاء التاكسي المسير عن طريق التطبيق الإلكتروني العادي، ما يعني أن الخدمة ستدرج على قائمة الخدمات التي يقدمها نظام النقل العام في موسكو".

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وأوضح الناطق أن الخدمة تعد أول خطوة على طريق جعل السيارات ذاتية القيادة حلقة هامة في سلسلة النقل العام في موسكو.

أما التكنولوجيا المطبقة في التاكسي المسير، فتمكّن السيارة من متابعة الوضع في الطريق والالتفاف حول حواجز وعدم خرق قواعد المرور. واستطرد الناطق قائلا: "نعتبر التاكسي المسير من أكثر وسائل النقل أمانا".

يذكر أن شركة "ياندكس" بدأت عام 2016 بالعمل على تطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية للسيارات. وأطلقت الشركة، في فبراير الماضي، أول سيارة من دون سائق في شوارع موسكو. وقطعت تلك السيارة، في يوليو الماضي، مسافة 789 كيلومترا في طريق موسكو-قازان.

المصدر: نوفوستي