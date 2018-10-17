رسالة "سرية" على "تويتر" تشعل المواقع الاجتماعية!

أثار رقم تسلسلي غريب أرسله موقع تويتر إلى هواتف المستخدمين، غضبا عارما على مواقع الإنترنت، ما دفع المستخدمين للتكهن باحتمال تعرض الموقع الاجتماعي الشهير للاختراق.

ويبدو أن الرموز المتسلسلة تختلف من حيث العدد وتنتشر عبر تطبيق تويتر على الهواتف الذكية.

Breaking news from Twitter this evening.... I did NOT see this one coming! pic.twitter.com/xPzmnZkgRl — Jerry Daykin (@jdaykin) 16 октября 2018 г.

وبهذا الصدد، انتقل عدد كبير من الأشخاص إلى موقع التواصل الاجتماعي لنشر صور المجموعة الغريبة من الأرقام والحروف التي تلقوها. وما يزال يتعين على الشركة التعليق على هذا الأمر، الذي يؤدي إلى انتشار نظريات حول إرسال رسائل سرية أو تعرض الموقع الاجتماعي لاختراق كبير.

So are we like, going to die? pic.twitter.com/10TvXmEAJU — BluesDank (@BluesDank) 16 октября 2018 г.

I keep getting weird alerts from @twitter like this. Is this a secret code or what? pic.twitter.com/nHplwXPhEb — Rebecca Has Always Lived in the Castle 🦇 (@RebeccaRennerFL) 16 октября 2018 г.

وتجدر الإشارة إلى أن الحجم الكبير للإشعارات التي يرسلها تويتر، أدى إلى إثارة التكهنات لدى بعض المستخدمين، عما إذا كان الرمز يشير إلى معنى مخفي.

So for us that didn’t get the code twitter basically saying we aint shit. https://t.co/SzD317VuAQ — Drew the 🐐⚜️ (@Gman_JayRose) 16 октября 2018 г.

ويبدو أن الشيفرة الغريبة ليست أكثر من مجرد خلل في نظام الإشعارات، مع غياب أي دليل يثبت العكس. وقام موقع RT.com بالاتصال بالمكتب الصحفي لتويتر لتوضيح سبب الحادثة المثيرة للجدل.

المصدر: RT