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رسالة "سرية" على "تويتر" تشعل المواقع الاجتماعية!

العالم الرقمي

رسالة
Gettyimages.ru
رسالة "سرية" غريبة على تويتر تشعل المواقع الاجتماعية!
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أثار رقم تسلسلي غريب أرسله موقع تويتر إلى هواتف المستخدمين، غضبا عارما على مواقع الإنترنت، ما دفع المستخدمين للتكهن باحتمال تعرض الموقع الاجتماعي الشهير للاختراق.

ويبدو أن الرموز المتسلسلة تختلف من حيث العدد وتنتشر عبر تطبيق تويتر على الهواتف الذكية.

وبهذا الصدد، انتقل عدد كبير من الأشخاص إلى موقع التواصل الاجتماعي لنشر صور المجموعة الغريبة من الأرقام والحروف التي تلقوها. وما يزال يتعين على الشركة التعليق على هذا الأمر، الذي يؤدي إلى انتشار نظريات حول إرسال رسائل سرية أو تعرض الموقع الاجتماعي لاختراق كبير.

وتجدر الإشارة إلى أن الحجم الكبير للإشعارات التي يرسلها تويتر، أدى إلى إثارة التكهنات لدى بعض المستخدمين، عما إذا كان الرمز يشير إلى معنى مخفي.

ويبدو أن الشيفرة الغريبة ليست أكثر من مجرد خلل في نظام الإشعارات، مع غياب أي دليل يثبت العكس. وقام موقع RT.com بالاتصال بالمكتب الصحفي لتويتر لتوضيح سبب الحادثة المثيرة للجدل.

المصدر: RT

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