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الهاكرز يسرقون أكثر من نصف مليون دولار من كازينو إلكتروني!

العالم الرقمي

الهاكرز يسرقون أكثر من نصف مليون دولار من كازينو إلكتروني!
pexels.com/ Stokpic
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ذكر موقع "The Next Web" أن قراصنة استطاعوا اختراق نظام كازينو "DEOSBet" الإلكتروني، وسرقوا أكثر من نصف مليون دولار على دفعتين خلال شهر واحد.

وأشار الموقع إلى أن المسؤولين عن كازينو "DEOSBet" الإلكتروني تفاجأوا منذ مدة بأن النظام الإلكتروني للكازينو قد تم اختراقه، واستطاع المخترقون أن يحولوا نحو 65 ألفا من العملة الإلكترونية "EOS" (حوالي 338 ألف دولار) من حسابات المستخدمين إلى حسابات إلكترونية وهمية.

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وبعد أقل من شهر، أعاد قراصنة الإنترنت الكرة، واستطاعوا هذه المرة سرقة ما يعادل 200 ألف دولار، ومن ضمن الحسابات الإلكترونية التي اخترقوها، حساب شخص ربح الجائزة الكبرى بلعبة "الروليت" الإلكترونية الموجودة على موقع "DEOSBet".

المصدر: لايف. رو

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