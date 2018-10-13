ميزة يمتلكها مؤسس فيسبوك قد تصبح متاحة للمستخدمين

يبدو أن فيسبوك ماسنجر يختبر ميزة "عدم الإرسال" التي رصدتها مطورة البرامج جين مانشن ونغ، في تطبيق المراسلة على نظام أندرويد.

ويأتي ذلك بعد مرور عدة أشهر على إعلان فيسبوك في أبريل الماضي، أنها ستقوم بإطلاق هذه الميزة للمستخدمين، وذلك بعد انتشار تقارير حول حذف الرسائل المرسلة من قبل الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ، إلى مستخدمين آخرين.

ونشرت ونغ تغريدة على تويتر تكشف نموذجا عن ميزة "Unsend Message".

Facebook Messenger is finally working on "Unsend Message" in the app for everyone!



Tip @Techmemepic.twitter.com/5OtQrmyID3 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 12 октября 2018 г.

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وفي الوقت الحالي، يمكن للمستخدمين حذف الرسائل من المحادثة، ولكنها ستظل متاحة في سجل الدردشة الخاص بالمستلم.

وباستخدام ميزة "إلغاء الإرسال"، سيكون بإمكان المستخدمين حذفها من الدردشة نهائيا، من خلال النقر على خيار "تعديل" في تطبيق مسنجر.

وتظهر اللقطات المصورة لنموذج الميزة الجديدة، أنه سيكون لدى المستخدمين وقتا معينا لإلغاء إرسال الرسالة بعد إرسالها، ومن غير الواضح متى ستظهر هذه الميزة للمستخدمين بالفعل.

وبهذا الصدد، قال متحدث باسم فيسبوك: "يختبر الموقع الاجتماعي المنتجات والميزات داخليا قبل أن يتم طرحها للجمهور، حتى نتمكن من ضمان جودة التجربة".

المصدر: ديلي ميل