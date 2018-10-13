تحديث ويندوز جديد "يقتل" الحواسيب

اشتكى مستخدمو الكمبيوتر من نظام التشغيل العملياتي الجديد لـWindows، وأشاروا إلى خلل جدي يظهر في حواسيبهم بعد محاولات تثبيت التحديث المذكور.

وقالت صحيفة Inquirer، إن الإصدار الحامل للرقم KB4464330 كان سيساعد في التخلص من المشكلة التي تؤدي إلى حذف الملفات من المجلد ولكنه في الواقع، أدى إلى مشاكل أكثر خطورة وجدية.

فبعد تثبيت تحديث ويندوز، يقوم الكمبيوتر بإعادة التشغيل ويعرض "شاشة الموت الزرقاء" (BSOD) مع رسالة تشير إلى وجود "خطأ فادح لا يمكن التخلص منه".

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وذكرت الصحيفة أن معظم الشكاوى وردت من مستخدمين يعملون على أجهزة Hewlett-Packar، ولكن شكاوى ممثالة وردت من أصحاب كمبيوترات أخرى أيضا.

وافترضت بعض التعليقات المنشورة في منتدى "الدعم الفني"، أن المشكلة تكمن في ملف HpqKbFiltr.sys، الذي يعد جزءا من البرنامج المثبت مسبقا من HP .

وقالت الصحيفة، إن بعض المستخدمين تمكنوا من التخلص من "شاشة الموت الزرقاء" عن طريق نقل أو إعادة تسمية هذا الملف.

المصدر: نوفوستي