"فيسبوك" تطلق خاصية إنشاء الصور بتقنية 3D

طرحت شبكة "فيسبوك" خاصية إنشاء الصور ثلاثية الأبعاد-3D ونشرها، وذلك استمرارا لتطوير الخدمات التي تقدمها الشبكة.

وجاء في خبر نشره "فيسبوك" على موقعه في الإنترنت، أن إنشاء مثل هذه الصورة يتطلب التقاطها وفق نظام "portrait" باستخدام هاتف ذكي بكاميرا مزدوجة ونشرها على صفحة المشترك في Facebook ويمكن أيضا عرض الصور باستخدام نظارات الواقع الافتراضي Oculus.

وقدمت فيسبوك مؤخرا السماعات الذكية Portal وPortal + وتم تصميم هذه الأجهزة وفقا لتقرير الشركة، لإجراء مكالمات فيديو باستخدام تطبيق المراسلة ولديها عدد من الوظائف لحماية البيانات الشخصية.

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المصدر: تاس