لأول مرة.. لينوفو تحتل المركز الأول في سوق الحواسيب العالمية

حازت الشركة الصينية، لينوفو، على حصة الأسد في السوق العالمية للحواسيب التقليدية، وذلك للربع الثالث من العام الجاري.

وكشف تقرير صدر مؤخرا عن شركة البحوث العالمية، "International Data Corporation"، عن تراجع مبيعات آبل بشكل ملحوظ خلال الربع الثالث من العام الجاري.

واحتلت لينوفو المركز الأول على حساب العملاقة الأمريكية، HP، إذ أصبحت الشركة الصينية تشكل نسبة 24% من مجمل السوق العالمية للحاسوب، التقليدي منه واللوحي.

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وحسب التصنيف الدولي، أتت بعد HP كل من شركات: Dell وAcer وApple، بنسب من السوق العالمية بلغت: 17%، 7.2%، 7.1%، على التوالي.

ولعل أكثر ما يثير في الأرقام الصادرة عن IDC، هو تراجع حصة العملاقة آبل، بنسبة 11%، خلال عام واحد فقط، وتقدم لينوفو بنسبة 10.7%.

المصدر: China Daily