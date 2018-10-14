تعرف على أفضل هاتف لحماية بيانات وخصوصية المستخدم

نشر موقع "Market Watch" مقالا تحدث فيه عن أفضل الهواتف الذكية من حيث حماية الخصوصية وبيانات المستخدم.

وتبعا للموقع فإن هواتف آيفون هي أفضل الهواتف الذكية العادية التي توفر حماية لبيانات المستخدم، الأمر الذي أكدته الخبيرة والمحللة، جيسيكا أورتيغا، التابعة لشركة "SiteLock" أيضا.

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وذكرت الخبيرة أن "هواتف آبل التي تعمل بأنظمة IOS تعتبر أفضل من تلك التي تعمل بأنظمة أندرويد، فالأخيرة وفقا لها تجمع المعلومات التي تتعلق بموقع مستخدم الهاتف وتحركاته أو حتى الأشياء التي يبحث عنها والمواقع التي يتصفحها وتحفظ تلك البيانات في مخدمات غوغل، ومن الممكن أن تتسرب تلك البيانات إلى طرف ثالث".

أما الناحية الأخرى التي أشارت إليها الخبيرة، فمتجر التطبيقات الخاص بشركة آبل، حيث أكدت أن آبل تفحص بدقة عالية جميع التطبيقات الموجودة فيه، خوفا من أن يحمل مستخدموها أية تطبيقات قد تضر بأجهزتهم أو تتجسس عليها.

المصدر: نوفوستي