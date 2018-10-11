السعودية تطلق خدمات الإنترنت الجوية

كشفت شركة الاتصالات السعودية "STC"، عن إطلاق خدمات الإنترنت الجوية "A2G"، عن طريق الأبراج الأرضية، وذلك لأول مرة على مستوى المملكة.

وجاء الإعلان على هامش مشاركة الشركة في معرض "جايتكس دبي"، الذي تقام فعاليته خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الحالي.

وتمكن الخدمة الجديدة الشركات من إجراء اجتماعات "بث فيديو بشكل مباشر وآمن" من داخل الطائرة، والتواصل مع الأرض عبر سرعات عالية ومضمونة.

وأكدت الشركة اكتمال استعداداتها للمشاركة في المعرض ضمن جهودها في مواكبة التطورات التقنية وعرض آخر مستجدات الحلول الرقمية.

تسرنا دعوتكم لزيارة جناحنا في جايتكس 2018 لاطلاعكم على أحدث الابتكارات والتقنيات الذكية التي نقدمها في STC#GITEX2018pic.twitter.com/HM2Ht8sLdH — الاتصالات السعودية (@STC_KSA) ١١ أكتوبر ٢٠١٨

وستركز "STC" خلال مشاركتها في دبي، على إبراز أحدث حلولها التقنية، وتسليط الضوء على خدماتها المتخصصة في تقنيات الحوسبة السحابية وخدمات الأمن السيبراني وإنترنت الأشياء وتطبيقات "البلوك تشين"، بالإضافة إلى تقديم أحدث تقنيات تحليل البيانات الضخمة.

وتهدف الشركة السعودية إلى ترجمة رؤيتها على أرض الواقع من خلال تقديم أعلى المستويات من الابتكار والإبداع الرقمي.

وقال مدير التواصل المؤسسي في الاتصالات السعودية محمد بن راشد أبا الخيل: "نحن سعداء بهذه المشاركة، ونسعى بشكل مستمر لتحقيق مستوى عال من التواصل مع عملائنا، من خلال المشاركة في مثل هذه المعارض والمؤتمرات".

وأضاف: "الخدمات الرقمية هي أحد مسارات النمو الجديدة للشركة بحسب استراتيجيتها للتحول الرقمي، خصوصا في هذا التوقيت الذي يشهد تحولات متسارعة في صناعة الاتصالات وثورة المعلومات الرقمية".

وأكد أبا الخيل، أن أسبوع "جايتكس للتقنية"، يعتبر فرصة للالتقاء بالمهتمين بالمجالات التقنية ومشاركة الأفكار مع صناع القرار في الخدمات التقنية والحلول الرقمية.

المصدر: سبق