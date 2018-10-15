آبل توفر مسلسلات وأفلاما مجانية لمستخدميها

ذكر موقع "CNBC" أن آبل تعمل منذ مدة على تطوير موقع خاص يوفر مشاهدة الأفلام والمسلسلات المجانية لمستخدمي أجهزتها.

وأوضح الموقع أن الأفلام والمسلسلات التي ستطرحها الشركة ستكون متوفرة ليس على موقعها فقط، بل ستعمل في العديد من الخدمات والتطبيقات الأخرى كـ "HBO" و"Starz".

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وبالرغم من أن آبل لم تدل بأية تصريحات رسمية حول الموضوع، إلا أن التسريبات تشير إلى أن التطبيق سيظهر أوائل العام القادم، وستكون محتوياته مجانية بالكامل في الأشهر أو حتى السنوات الأولى من عمله، وبعدها من المحتمل أن تصبح بعض الأفلام والمسلسلات مدفوعة، وخصوصا تلك التي ستظهر في نفس الوقت الذي ستعرض فيه في صالات السينما العالمية.

وتسعى آبل لطرح هذه الميزات لتدخل المنافسة في الأسواق مع غوغل وسامسونغ وباقي الشركات التي تملك تطبيقاتها الخاصة لمشاهدة الأفلام عبر الإنترنت.

المصدر: فيستي