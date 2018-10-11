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روسيا تستقبل أحدث هواتف ZTE

العالم الرقمي

روسيا تستقبل أحدث هواتف ZTE
youtube/ Android Central
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أعلنت شركة ZTE الصينية أنها ستطرح هاتف "Axon 9 Pr" الحديث في الأسواق الروسية، في أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن يأتي هذا الهاتف بهيكل أنيق من الزجاج والمعدن، وشاشة بمقاس 6.21 بوصة بدقة عرض +FullHD.

كما سيأتي الجهاز بمعالج "Snapdragon 845" المتطور، وذاكرة وصول عشوائي 8 أو 6 غيغابايت، وبطارية بسعة 4000 ميللي أمبير، تدعم خاصية الشحن السريع "+Quick Charge 4".

أما كاميرا الهاتف الأساسية فجاءت مزدوجة بدقة 12+20 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 20 ميغابيكسل.

المصدر: فيستي

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