روسيا تستقبل أحدث هواتف ZTE

أعلنت شركة ZTE الصينية أنها ستطرح هاتف "Axon 9 Pr" الحديث في الأسواق الروسية، في أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن يأتي هذا الهاتف بهيكل أنيق من الزجاج والمعدن، وشاشة بمقاس 6.21 بوصة بدقة عرض +FullHD.

كما سيأتي الجهاز بمعالج "Snapdragon 845" المتطور، وذاكرة وصول عشوائي 8 أو 6 غيغابايت، وبطارية بسعة 4000 ميللي أمبير، تدعم خاصية الشحن السريع "+Quick Charge 4".

أما كاميرا الهاتف الأساسية فجاءت مزدوجة بدقة 12+20 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 20 ميغابيكسل.

المصدر: فيستي