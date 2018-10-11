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غوغل تطلق أحدث حواسبها

العالم الرقمي

غوغل تطلق أحدث حواسبها
youtube/ X Studios
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kwgl

استعرض موقع "MySmartPrice" بعض مواصفات الحاسب اللوحي الذي ينتظر أن تطرحه غوغل في الأسواق قريبا.

ويزود هذا الجهاز وفقا للموقع بنظام تشغيل "Chrome OS" مع إمكانية تحميل التطبيقات الموجودة في أنظمة أندرويد، ليصبح المنافس الأول لأجهزة "Microsoft Surface Pro" الموجودة حاليا.

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كما يأتي بشاشة تعمل باللمس بأبعاد "3:2"، ومكبرات صوت جانبية وأمامية، ومنفذ "USB Type-C"، وقلم إلكتروني للكتابة والرسم على الشاشة كما في أجهزة "Pixelbook".

ويتميز هذا الجهاز بلوحة مفاتيح متكاملة يمكن وصلها أو فكها عنه وتحويله إلى حاسب شخصي متكامل.

المصدر: فيستي

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