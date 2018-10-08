بماذا ستفاجئ غوغل المستخدمين في مؤتمرها؟

تعقد شركة غوغل حدثها الخاص لكشف النقاب عن أحدث منتجاتها، في 9 أكتوبر الجاري، وسيكون هذا الحدث فرصة للشركة لإبهار المستخدمين والرد على منافسيها.

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وخلال الأسابيع القليلة الماضية، كان الدور من نصيب آبل للإعلان عن هاتفين جديدين، كما كشفت أمازون أيضا عن عدد كبير من منتجات أليكسا الجديدة، وقد حان دور غوغل الآن للحصول على فرصة الإعلان عن منتجاتها الجديدة من أجهزة بيكسل وغوغل هوم و"Chromecast".

ومع التسريبات الكثيرة التي طالت منتجات الشركة، فإن هناك الكثير من التوقعات حول ما قد يحمله حدث غوغل ليوم الثلاثاء للمستهلكين، من أجهزة وخدمات مميزة، وفي ما يلي ما يشاع بأن مؤتمر غوغل سيفاجئ به الحاضرين:

- هاتفا "بيكسل 3" و"بيكسل 3 إكس إل":

من المنتظر أن تطلق غوغل هاتفيها الجديدين اللذين تم تسريب الكثير من الشائعات حول المواصفات التي سيحملانها.

وسيكون هاتف "بيكسل 3 إكس إل" بشاشة كبيرة الحجم، وسيتضمن الجهازان ميزات متشابهة في ما يتعلق بالتصميم، حيث سيزود الجهازان بشحن لاسلكي وكاميرتين أماميتين وكاميرا خلفية واحدة، فضلا عن توقعات بإضافة بعض البرامج الجديدة كما فعلت الشركة العام الماضي.

-PIXEL CHARGING STAND:

نظرا لأنها ستضيف شاحنا لاسلكيا إلى هاتف "بيكسل 3"، ستوفر غوغل حاملا لاسلكيا أيضا للشاحن، بحسب عدد من الشائعات المسربة، والتي تشير إلى أنه من المتوقع أن حامل الشاحن سيدعم عملية شحن الجهاز بشكل يمكن المستخدم من مشاهدة الشاشة التي ستعرض معلومات مثل الأحداث في الأجندة أو الانتقال بين الصور.

- GOOGLE HOME HUB:

من غير الواضح ما إذا كنا سنحصل على أي مكبرات صوت جديدة من غوغل هوم، ولكن يبدو أن غوغل لديها منتج منزلي جديد يتضمن شاشة كبيرة، ستظهر المعلومات من مساعد غوغل الصوتي، تماما مثل تلك التي صدرت من لينوفو و"جي بي إل" خلال الأشهر الأخيرة.

ومن المنتظر أن يتنافس المنتج مع جهاز "Echo Show" الحديث من شركة أمازون، إلا أنه لن يتضمن كاميرا ويب لإجراء المحادثات المرئية، على غرار الأخير، وهو ما قد يكون مخيبا للآمال لبعض المشترين المحتملين، بينما يعتبر مفيدا للآخرين، كما يتوقع أن يدعم جهاز غوغل الجديد موقع يوتيوب، الأمر الذي سيكون بمثابة ميزة تحسب لصالحه مقارنة بمنافسيه.

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- PIXEL SLATE TABLET:

شهدت الأشهر القليلة الماضية شائعات متزايدة حول جهاز حاسوب لوحي محتمل لغوغل، يعمل بنظام كروم أو إس التابع للشركة، ويبدو أنه من المؤكد أن تكشف غوغل عن هذا الحاسوب اللوحي في حدث الثلاثاء 9 أكتوبر.

ووفقا لخبير التكنولوجيا، ديفيد رودوك، من موقع "Android Police"، فإن الحاسوب اللوحي سيكون بسعر مرتفع نسبيا، وسيزود بلوحة مفاتيح قابلة للفصل ما يجعله منافسا لأجهزة "iPad Pro" و"Surface Pro".

وتقول التسريبات إنه سيزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 16 غيغابايت، ومعالج "Intel i7"، بالإضافة إلى أن شائعات أخرى تشير إلى أنه سيدعم تقنية "USB-C" ويتضمن مستشعر بصمة الإصبع.

- PIXELBOOK 2:

قالت الشائعات إن جهاز "Pixelbook" سيحصل على تحديث جديد يجعل غوغل تطرحه في شكل جهاز جديد يحمل اسم "2Pixelbook"، ولم تكشف التسريبات عن تفاصيل أخرى حول الجهاز، وتشير التكهنات إلى أنه سيتضمن معالجات أحدث أو زيادة في سعة الذاكرة العشوائية، وربما سيدعم تقنية "4K"، ونظرا لقلة التسريبات حول هذا الجهاز، فإن إحتمال إعلان غوغل عنه في حدث يوم الثلاثاء ضعيف للغاية.

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- تحديث سماعات غوغل "PIXEL BUDS":

باعتبار أن سماعات غوغل لم تحصل على صدى جيد بعد إطلاقها العام الماضي، لذا فإنه من غير الواضح ما إذا كانت الشركة ستطلق الجيل الثاني منها في الوقت الحالي، لذلك يؤيد المراقبون أن غوغل ستقدم نسخة محدثة من سماعاتها اللاسلكية، ومن المرجح أن تطلق زوجا من سماعات الأذن السلكية التي ترتبط مع الهاتف بمدخل "USB-C".

- تحديث في "Chromecast":

مرّ عامان على آخر تحديث في جهاز "Chromecast"، ولهذا، من المؤكد أنه سيتم طرح نسخة جديدة محسنة منه قريبا، لكن في المقابل فإن التسريبات تقول إن الجيل الثالث من هذا الجهاز لن يضيف الكثير، باستثناء تحسين وظيفة الاتصال اللاسلكي "واي فاي" ودعم تقنية بلوتوث، وربما تعديل بسيط في التصميم.

- لا وجود لساعات غوغل الذكية "PIXEL SMARTWATCH":

أكدت شركة غوغل لموقع "Tom’s Guide"، أنه لن يتم إطلاق ساعة ذكية لعام 2018.

- مفاجآت البرمجيات:

تتوقع الشائعات أن غوغل ستقوم بدمج تقنية "Google Lens" في كاميرا جهاز "بيكسل 3" الجديد، كما أنه سبق أن أعلنت غوغل عن خططها لتحديث جهاز "هوم" بإضافة أكثر من 50 لعبة للأطفال، فضلا عن استخدامها بعض المزايا الجديدة الذكية في مساعدها المنزلي.

المصدر: ذي فيرج