بريطانيا تضاعف ضريبة فيسبوك ثلاث مرات خلال عام واحد

سددت شركة فيسبوك مبلغ 20.5 مليون دولار أمريكي في 2017، كضرائب على عملها التجاري في المملكة المتحدة، ما يعادل ثلاثة أضعاف ما دفعته عام 2016.

ويتعجب مراقبون من هذا التضاعف الهائل في قيمة الضريبة السنوية المفروضة على فيسبوك، مع العلم أن أرباح الشركة في بريطانيا قد زادت من 75 إلى 80 مليون دولار فقط، بين عامي 2016 و2017.

ويوفر مقر فيسبوك في لندن الدعم التسويقي وخدمات المبيعات والهندسة والصيانة للشركة العملاقة، في عموم المملكة المتحدة.

إقرأ المزيد

وفي الوقت نفسه، يعتقد خبراء بأن ارتفاع الضريبة السنوية لفيسبوك أتى عقب انتقادات إعلامية ورسمية حادة، تحدثت عن عدم تكافئ ضرائب 2016 وأرباح الشركة الكبيرة في بريطانيا والعالم.

كذلك، فإن الضرائب المرتفعة قد طالت جميع عمالقة التكنولوجيا، ليس فقط في بريطانيا بل في معظم البلدان الأوروبية.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة الدفع الرقمي، "PayPal"، أن لندن رفعت قيمة ضرائبها السنوية في عام 2017، قرابة 4 ملايين دولار أمريكي، مقارنة بما كانت عليه في عام 2016.

المصدر: BBC News