إذا كنت من مستخدمي " أندرويد" عليك بحذف هذا التطبيق فورا!

بغض النظر عن مقدار الجهود التي تبذلها شركة غوغل في مكافحة التطبيقيات الضارة على " Google play",لا يزال هناك الكثير من الـ "هكرز" يستطيعون إختراق وخداع الخوارزميات الإلكترونية.

فقد وجهت شركة ESET لأمن المعلومات رسالة هامة إلى مستخدمي "الأندرويد" تحذرهم من تطبيق من ضمن مهامه الخفية هو التنقيب عن "العملات الرقمية" "cryptocurrency".

الحديث يدور عن لعبة bug Smasher, والتي تم تحميلها أكثر من 5 ملايين مرة.والغريب أنها إلى الآن متوفرة في متجر غوغل.

إذا كان التطبيق مثبتا على هاتفك، فننصحك بإزالته فورا.

المصدر: وكالات