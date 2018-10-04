آبل تصلح مشكلة تقنية كبرى في iPhone XS

قامت آبل بإصلاح المشكلة التقنية الكبرى التي أرقت ملايين المستخدمين عند شرائهم هواتفها الجديدة من طراز iPhone XS.

وتتمثل المشكلة التقنية في عدم قدرة الجهاز على الشحن عندما يوصل بمصدر كهربائي، وبالتالي لا يبدأ شحن البطارية حتى يتم فتح قفل الجهاز من نظام التشغيل.

وفي بعض الحالات اضطر المستخدمون إلى فصل الجهاز كليا عن مصدر الكهرباء، ومن ثم فتح قفله وإعادة وصله بالكهرباء لكي يبدأ شحن البطارية.

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وعلى ما يبدو، فإن المشكلة التقنية حُلت مؤخرا، من خلال تحديث جديد أطلقته الشركة لنظام التشغيل (iOS 12.1)، والذي سيتم تحميله على باقي أجهزة آيفون قريبا.

وفي السياق نفسه، لم تحدد الشركة بعد، السبب الحقيقي للعطل التقني أو الطريقة التي أصلحت بها العطل مؤخرا. ولكن، يعتقد بعض المستخدمين أن المشكلة الأساسية تكمن في نظام التشغيل الأسبق، iOS 12.

المصدر: إنديبندنت