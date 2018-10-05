"Razer" تكشف عن أسرع راوتر لعشاق الألعاب

استعرضت شركة "Razer" المعروفة بمنتجاتها الإلكترونية المميزة، جهاز راوتر جديدا قد يصبح الأفضل لعشاق ألعاب الفيديو.

ويتميز راوتر "Sila" الجديد بسرعة كبيرة لتحميل واستقبال البيانات في شبكات الإنترنت اللاسلكية، تصل إلى 5 غيغابايت/ثانية.

وبفضل تقنياته وبرمجياته المتطورة كتقنية "QoS"، يمكن لهذا الراوتر التحكم بسرعة الإشارة الصادرة عنه نحو الحواسب أو منصات ألعاب الفيديو المتصلة بشبكة الـ WIFI، لتتناسب مع سرعة عمل الجهاز، وبالتالي سيحصل المستخدم على سرعة إنترنت مثالية لجهازه.

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كما يمكن لهذا الجهاز التعامل مع مختلف منصات الألعاب الإلكترونية، والأجهزة العاملة بأنظمة ويندوز وأندرويد وIOS، أما سعره فسيبلغ 250 دولارا فقط.

المصدر: فيستي