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إتش بي تطلق حاسبا غاية في الأناقة

العالم الرقمي

إتش بي تطلق حاسبا غاية في الأناقة
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استعرضت شركة إتش بي حاسب "Spectre Folio" المتطور بمظهر أنيق ومواصفات مميزة.

وتميز هذا الحاسب بتصميم أنيق وعصري، فهيكله القابل للطي والفك والتركيب يمكن المستخدم من استعماله كحاسب محمول أو لوحي، والغطاء الجلدي المزود بلوحة مفاتيح عملية يسهل الكتابة وطباعة الملفات.

وجاء هذا الحاسب بشاشة بمقاس 13.3 بوصة، بدقة عرض FullHD تعمل باللمس، ومعالجات "IntelCorei5" و"i7" من الجيل الثامن، بالإضافة إلى معالج رسوميات متطور من إنتاج Intel.

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كما زود الجهاز بذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وقرص تخزين داخلي "SSD 256" غيغابايت، ومنفذ "USB 3.1 Type-C" وآخر "USB 3.1 Type-A"، وبطارية تكفيه ليعمل 19 ساعة متواصلة.

المصدر: فيستي

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