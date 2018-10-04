"Opera Touch" يصل إلى هواتف آيفون

أعلنت شركة "Opera" أن متصفحها الجديد "Touch" بات متاحا على هواتف آبل.

وتوفر نسخة "Touch" لأجهزة Ios عدة ميزات، أهمها سهولة الاستعمال بيد واحدة، فواجهة المتصفح فيها أزرار صممت خصيصا لتكون عملية ومريحة، وخصوصا زر "home" الذي يتموضع في المنتصف أسفل الشاشة، ويمكن المستخدم من الوصول إلى العديد من الميزات والإعدادات الموجودة في التطبيق بتحريك الموجه بحركة بسيطة نصف دائرية.

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كما يوفر هذا المتصفح ميزة فريدة للمستخدم، تمكنه من متابعة عملية البحث أو التصفح من أي جهاز كمبيوتر يحوي متصفح "Opera" عادي أو "Touch"، فضلا عن أنه يضمن تشفيرا عاليا للبيانات، وحماية من المواقع التي قد تحوي فيروسات وبرمجيات مشبوهة.

المصدر: فيستي