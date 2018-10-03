نوكيا تطلق "5.1 Plus" الجديد في روسيا

أعلنت شركة "HMD Global" المالكة لحقوق بيع نوكيا عن بدء مبيعات هاتف "5.1 Plus" في السوق الروسية.

وزود هذا الهاتف بهيكل أنيق، وشاشة عالية الدقة بمقاس 5.8 بوصة، شبيهة بشاشات هواتف آيفون الجديدة.

ولضمان أداء جيد، أتى الهاتف بمعالج "MediaTek Helio P60"، وذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت، ونظام تشغيل "Android 8.1 Oreo"، يمكن تحديثه إلى النسخة "9.0".

youtube/Nokia Mobile

كما زود الجهاز بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة (13+5) ميغابيكسل، بخاصية التثبيت الأوتوماتيكي للصورة، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، وقدرة على التعامل مع خاصية التعرف على الوجوه.

المصدر: فيستي