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RT العربية تتخطى حاجز 2 مليون مشترك على يوتيوب

العالم الرقمي

RT العربية تتخطى حاجز 2 مليون مشترك على يوتيوب
RT
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تواصل قناة RT العربية تحقيق النجاحات، بعد أن تخطى عدد المشتركين في قناتها على يوتيوب حاجز المليونين مشترك خلال أقل من 9 أشهر.

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وجاء هذا الإنجاز عقب تجاوز القناة حاجز المليون، في بداية عام 2018، واستمرت فيديوهاتها في تحطيم أرقام قياسية من حيث عدد المشاهدات.

ولم تقتصر نجاحات قناة RT العربية على يوتيوب فقط، بل ارتفع عدد المشتركين في صفحتها على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، ليحقق أرقاما كبيرة جدا، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المتابعين لصفحة "RT PLAY".

المصدر: RT

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