إنستغرام يتوقف عن العمل حول العالم

توقف موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام عن العمل، صباح اليوم الأربعاء، بشكل مفاجئ وفي جميع أنحاء العالم.

ووردت المئات من الشكاوى من مستخدمي تطبيق مشاركة الصور، ممن لم يتمكنوا من الدخول إلى حساباتهم.

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وتتبع موقع "Down Detector" لمراقبة مواقع الويب، العدد الكبير من تقارير المستخدمين حول إنستغرام، منذ الساعة الـ 10 صباحا بتوقيت موسكو، حيث اشتكى 18% من المستخدمين من عدم القدرة على تحديث الصفحة الرئيسية بالتطبيق، وظهور إخطار يقول: "تعذر تحديث المنشورات"، وهو ما يعني أنه من المستحيل مشاهدة الصور ومقاطع الفيديو الجديدة التي يتم تحميلها في الموقع، مع استيقاظ المستخدمين هذا الصباح على مشاهدة منشورات من يوم أمس.

ولجأ المستخدمون إلى تويتر للإبلاغ عن المشكلة، فيما لم تعلّق الشركة حتى الآن على الخلل أو سببه.

وأفاد أكثر من 1000 شخص في جميع أنحاء العالم عن مشاكل في التطبيق المملوك لشركة فيسبوك، سببت انقطاعا في عمله دام حوالي ساعة، وقد عاد التطبيق إلى العمل من دون أي توضيح.

المصدر: ذي صان