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وزارة الدفاع الروسية تشتري ألف جهاز كمبيوتر روسي التصنيع

العالم الرقمي

وزارة الدفاع الروسية تشتري ألف جهاز كمبيوتر روسي التصنيع
sputnik-tj.com
حاسوب عسكري روسي
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كشفت بوابة المشتريات الحكومية عن أن وزارة الدفاع الروسية تعتزم شراء ألف جهاز كمبيوتر روسي التصنيع، من طراز "ألبروز-801-آر إس".

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وأوضحت البوابة الإلكترونية أن الوزارة أنفقت لهذا الغرض 400 مليون روبل (نحو 6 ملايين دولار)، وتعتزم تسلم الحواسيب اللوحية وأجهزة المولتيميديا والبرمجة والأجهزة المساعدة القائمة على معالج "ألبروز"، حتى 30 سبتمبر عام 2019.

وجاء في البوابة أن الجهة المسؤولة عن تسليم أجهزة الكومبيوتر لوزارة الدفاع سيتم تحديدها في مناقصة مغلقة، ستطرح في 19 أكتوبر الجاري.

يذكر أن نظام "البروز 801-آر إس" هو حاسوب إلكتروني ذو إنتاجية فائقة، تم تصميمه للعمل مع نظام تشغيل "ألبروز" الروسي. وهو مخصص لاستخدامه في منظومات القيادة الثابتة ومعالجة المعلومات. كما بمقدوره ضمان العمل المستمر غير المنقطع ليلا ونهارا.

المصدر: زاشيشات روسيا

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