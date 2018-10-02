"5G".. أمريكا تشغل أسرع شبكة إنترنت منزلي في العالم!

أعلنت شركة "Verizon" للاتصالات أنها بدأت، في 1 أكتوبر الجاري، بتشغيل شبكات "5G" التجارية المخصصة للاستخدام المنزلي.

وأوضحت الشركة أن خدمات شبكاتها المتطورة "5G Home" ستعمل حاليا في بضع مناطق بالولايات المتحدة، كهيوستن وإينديانا بوليس ولوس أنجلوس وساكرامنتو، وستطلق بعدها في باقي المناطق في البلاد، وستصل سرعة تحميل البيانات في هذه الشبكات إلى 1 غيغابايت/ثانية.

وكانت الشركة قد نوهت سابقا إلى أن عملاءها سيتمكنون من الاستفادة من خدمات هذه الشبكات خلال الـ 5 أشهر الأولى بالمجان، كما ستتضمن الخدمات المقدمة استعمال تطبيقات "YouTube TV" والعديد من تطبيقات مشاهدة الأفلام.

ويأتي إطلاق الشركة الأمريكية لهذه الخدمات في الوقت الذي تتحضر فيه كوريا الجنوبية أيضا لإطلاق شبكات "5G"، والتي ستتولى إدارتها 3 شركات عالمية.

المصدر: لايف. رو