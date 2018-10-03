Huawei تطلق أقوى هاتف أندرويد!

أعلنت Huawei الصينية عن نيتها إطلاق هاتف "Mate 20 Pro" بمواصفات تجعل منه أقوى هواتف أندرويد أداء حتى الآن.

ومن المفترض أن يصبح هذا الهاتف أول جهاز ذكي في العالم يزود بمعالج "Kirin 980" المتطور، الذي سيمنحه أداء سريعا يفوق أداء أجهزة "Note 9" الأحدث من سامسونغ، وسيزود بذاكرة وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت لسرعة التعامل مع الإنترنت ومختلف أنواع الملفات والبرامج.

كما سيأتي الجهاز بثلاث نسخ مزودة بذاكرة تخزين داخلية (1289 و256 و512) غيغابايت، وشاشة كبيرة 6.9، بدقة عرض عالية (3840/2160) بيكسل، بالإضافة إلى بطارية بسعة 4200 ميللي أمبير.

والأهم من ذلك هو أنه سيأتي بكاميرا أساسية غير مسبوقة، ثلاثية العدسات بدقة (40/8/20) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 24 ميغابيكسل، مزودة بميزة التعرف على الوجوه، وقادرة على التعامل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي.

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ومن المفترض أن يطرح هذا الهاتف، في 16 أكتوبر الجاري، بسعر 1100 دولار تقريبا.

المصدر: لايف. رو