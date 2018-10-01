الصين تعقد المؤتمر العالمي للإنترنت في نوفمبر المقبل

أعلنت الصين عن نيتها عقد المؤتمر العالمي للإنترنت بدورته الخامسة (WIC)، وذلك مع حلول شهر نوفمبر المقبل في مدينة وتشن، حيث سيكون الأكبر من نوعه في تاريخ البلاد.

وأتى الإعلان الرسمي عن المؤتمر القادم خلال تصريحات أدلى بها نائب مديرية الفضاء الإلكتروني في الصين، ليو ليونغ، الذي أشار إلى أن المؤتمر سيركز على تعزيز التعاون والثقة بين دول العالم وشركاته، في مجال الإنترنت والعالم الرقمي.

كما يتمحور جدول الأعمال حول تبادل الخبرات والاختراعات في مجال الإنترنت، وتعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن الرقمي.

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وفي السياق نفسه، يتضمن المؤتمر أكثر من 19 فعالية، ستكون مرافقة لانعقاده، يناقش من خلالها كل من: الذكاء الاصطناعي وتقنية 5G و"طريق الحرير الرقمي"، وغيرها من المشاريع الدولية.

ووجهت الصين دعوات رسمية لآلاف الجهات الحكومية والخاصة، من دول ومنظمات دولية وشركات ورواد أعمال ومخترعين وغيرهم.

وتطمح الصين من خلال المؤتمر إلى وضع حجر أساس لخلق نظام إدارة عالمي للإنترنت، ينظم استخدام الشبكة بشكل أفضل ويقلل من مخاطرها غير السلمية على المدى البعيد.

المصدر: China Daily