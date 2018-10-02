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آيفون القادم سيأتي بميزة غير مسبوقة

العالم الرقمي

آيفون القادم سيأتي بميزة غير مسبوقة
youtube/ ConceptsiPhone
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ذكر المحلل جيف بو من شركة "GF Securities" المتخصصة بشؤون التقنية أن هواتف آيفون القادمة ستأتي بتغيرات جديدة كليا من حيث المظهر.

وأوضح المحلل أن تعديلات ستطرأ على الشكل الخارجي لهواتف آيفون، أهمها سيكون مظهر الشاشة التي لن يلاحظ عليها المستخدم الكاميرا الأمامية، فإما ستقوم أبل بدمج الكاميرا تحت الشاشة، أو ستستخدم طلاء خاصا يتلون مع الشاشة ليخفي عدسة الكاميرا.

وتأتي تصريحات الخبير مؤكدة لتصريحات سابقة كانت قد أدلت بها شركة "Largan Precision" التي تزود آبل بكاميرات الهواتف، حيث أكدت أنها تطور طلاء أسود خاصا لتغطية الكاميرات في الهواتف، حتى تنسجم ألوان عدساتها مع ألوان الهيكل الخارجي للأجهزة، وجعلها غير مرئية تقريبا.

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وبالإضافة لتلك الميزة يتنظر أن تطرح آبل هاتفها القادم بماسح لبصمات الأصابع مدمج تحت الشاشة أيضا، وكاميرا أمامية ثنائية قادرة على التعامل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي.

المصدر: لايف. رو

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