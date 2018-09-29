"OPPO" الصينية تطرح هاتفا بقدرات فائقة

أعلنت "OPPO" الصينية أنها ستطلق نماذج معدلة من هواتف "Find X" التي استعرضتها الصيف الفائت.

وأشارت الشركة إلى أن هذه النسخ التي اجتازت الاختبارات المطلوبة مؤخرا، ستأتي بمعالجات "Snapdragon 845" المتطورة، وذاكرة وصول عشوائي 10 غيغابايت، أي بأقوى ذاكرة وصول عشوائي بين جميع الهواتف الذكية الموجودة حاليا.

كما ستزود هذه الأجهزة بشاشة OLED بمقاس 6.4 إنش، ودقة عرض +FULL HD تغطي كامل مساحة الواجهة الأمامية، وكاميرا أساسية مزدوجة بدقة 20+16 ميغابيكسل.

وعلى غرار النموذج الحالي من "Find X"، ستختلف الكاميرا الأمامية عن أي كاميرا أمامية موجودة في الهواتف حاليا، فهي ستخرج إلى الأعلى مع القسم العلوي للهاتف في حال أراد المستخدم استعمالها.

المصدر: لايف. رو