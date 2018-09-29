أول فيديو لهاتف بـ 5 كاميرات من "إل جي"!

أطلقت شركة "إل جي" مؤخرا مقطع فيديو ترويجيا لهاتف "V40" الذي سيأتي بقدرات تصوير فائقة.

ويظهر في الفيديو أن الواجهة الخلفية للهاتف جاءت بثلاث كاميرات وماسح لبصمات الأصابع، أما الواجهة الأمامية فأتت بكاميراتين ومستشعر ضوئي.

ومن المنتظر أن يزود هذا الهاتف بمعالج "Snapdragon 845"، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، ومساحة تخزين داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع، بالإضافة إلى أن كاميراته التي ستأتي مشابهة لكاميرات هاتف "G7 ThinQ" الأخير من "إل جي"، ستكون مزودة بميزة التعرف على الوجوه، وقادرة على التعامل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي.

youtube/LG Electronics Korea

ومن المنتظر أن يلقى هذا الجهاز رواجا واسعا في الأسواق، وخصوصا أن "إل جي" كانت قد ألمحت سابقا إلى أنه سيأتي بمواصفات غير مسبوقة بالنسبة لهواتفها.

المصدر: فيستي