فيسبوك تطرح نظارتها للواقع الافتراضي

استعرضت شركة "Oculus" المملوكة من فيسبوك نظاراتها المتطورة للواقع الافتراضي المفترض أن تطرح مطلع العام المقبل.

وأهم ما يميز هذه النظارة عن باقي نظارات وخوذ الواقع الافتراضي هي أنها مستقلة تماما، فهي ليست بحاجة إلى جهاز كمبيوتر أو منصة إلكترونية ليتمكن المستخدم من استعمالها للعب، بل يمكن تشغيل اللعبة وعرض الصور على عدساتها الصغيرة.

وجاءت هذه التحفة بخوذة توضع على الرأس، فيها شاشات العرض الصغيرة، ووحدات المعالجة الإلكترونية، وقبضتان لاسلكيتان للتحكم بحركات اللعبة، ولم تأت بأي أسلاك توصيل بين الأجزاء لتسهيل حركة المستخدم.

وستطرح هذه النظارة في الولايات المتحدة مطلع 2019، بسعر 399 دولارا، وستأتي بـ 50 لعبة إلكترونية.

المصدر: فيستي