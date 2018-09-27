غوغل تحتفل بعيد ميلادها الـ20 بطريقة مميزة

تمثلت بداية غوغل في صورة مشروع بحثي جامعي من قبل طالبين أمريكيين، قبل أن تصبح أكبر محرك بحث في العالم، وإحدى عمالقة شركات التكنولوجيا المتواجدة الآن.

ويصادف تاريخ 27 سبتمبر 2018، الذكرى العشرين لتأسيس موقع الويب الخاص بالشركة، وقد شاركت غوغل رسومات مبتكرة جديدة لشعارها احتفالا بهذه المناسبة.

Turning back, flipping forward: how we’re marking 20(ish) years of Google this month → https://t.co/bxzOlsDTmapic.twitter.com/vooF1LCLVB — Google (@Google) September 4, 2018

وتمتلك غوغل 6 أعياد ميلاد على الأقل، إلا أنها قررت في نهاية المطاف الاحتفال بتأسيسها، بتاريخ 27 سبتمبر من كل عام.

فقد تم تسجل النطاق "google.com"، في 15 سبتمبر 1997، ولم يتم تسجيل الشركة كمؤسسة تجارية، حتى نهاية 4 سبتمبر 1998، بعد بضعة أيام من ظهور أول شعار لغوغل.

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وكان مقر الشركة آنذاك مرآب سيارات بكاليفورنيا، بمنزل أحد أصدقاء لاري بيج وسيرجي برن، اللذين قدما مشروع غوغل ضمن رسالة الدكتوراه في جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا.

ووفقا لغوغل، فقد غيرت تاريخ ميلادها في عام 2002، بينما يقول محرك بحث آخر إن التغيير وقع في عام 2005، ومن هنا جاءت حالة الارتباك بشأن تاريخ الاحتفال بعيد ميلاد الشركة.

وكشفت غوغل بتاريخ 27 سبتمبر 2018، عن شعار مبتكر بمناسبة عيد ميلادها، يتضمن بالونات متحركة بألوانها التجارية مشكلة شعار غوغل الرسمي، مع توضيح للرقم 20 الذي يعكس عمر الشركة في هذا التاريخ.

وترتبط البالونات بصندوق هدايا يكشف، بمجرد النقر عليه، عن مقطع فيديو قصير عن تاريخ محرك البحث على مدى 20 عاما، بما في ذلك شعاره التجريبي وحفل الزفاف الملكي، وعمليات البحث الأكثر شيوعا حول العالم وغيرها، وينتهي الفيديو برسالة شكر من غوغل.

المصدر: ذي صان