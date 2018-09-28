سامسونغ تنافس آبل بقطعة إلكترونية مميزة

تتحضر سامسونغ لإطلاق سماعة رأس لاسلكية للهواتف، من المتوقع أن تكون المنافس الأول لسماعات "AirPods" الشهيرة من آبل.

ولم تصرح سامسونغ عن الموعد الرسمي لإطلاق هذه السماعة، لكن التوقعات تشير إلى أنها ستطلق أوائل العام المقبل، وقد تكون عبارة عن جيل مطور من سماعات "Gear IconX" الحالية، وستحمل الاسم التجاري "Samsung Buds".

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ومن المرجح أن تزود هذه السماعة بمنظومة الذكاء الاصطناعي "Bixby 2.0" لتتواصل مع الهواتف عبر المساعد الصوتي، أي أن المستخدم سيعتمد عليها للقيام بالعديد من المهام دون الرجوع إلى الهاتف، كالاتصال بجهة معينة أو رفض الاتصالات الواردة، وكذلك التحكم بالأصوات والموسيقى عن طريق الأوامر الصوتية، فضلا عن أنه سيكون بإمكانها الاتصال مع ساعات سامسونغ الذكية.

وكانت سامسونغ قد صرحت سابقا أنها ستطرح هذه السماعة في نهاية سبتمبر 2018، لكن بعض المواقع أكدت مؤخرا على أن طرحها سيؤجل، لتظهر في معرض "CES 2019".

المصدر: فيستي