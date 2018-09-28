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آبل تتخلى عن 3 نماذج من هواتف آيفون!

العالم الرقمي

آبل تتخلى عن 3 نماذج من هواتف آيفون!
pexels.com/ Pixabay
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بعد مدة قصيرة من طرحها لهواتفها الجديدة، قررت آبل التخلي عن 3 نماذج من أجهزة آيفون واسعة الانتشار.

ولاحظ المهتمون بمجال التقنية أن آبل أزالت مؤخرا من مواقعها وصفحاتها الرسمية الإعلانات الترويجية والأخبار التي تتعلق بهاتف "آيفون-X" الذي طرحته منذ عام فقط، وكذلك الإعلانات والمواد حول هاتفي "آيفون-6s" و"آيفون-SE".

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ومن جهة أخرى تسعى آبل للترويج للهواتف الجديدة التي طرحتها في 12 سبتمبر الجاري، وكذلك هواتف "آيفون-7" و"آيفون-8" التي ما تزال حتى اليوم تحقق نسب مبيعات كبيرة.

وتأتي تلك الخطوات من آبل في الوقت الذي تلقى فيه انتقادات كبيرة حول الهواتف الـ 3 الجديدة، والتي وصفها البعض بأنها باهظة الثمن رغم أنها لم تأت بشيء جديد مقارنة بـ "آيفون-X"، حتى أن بعض الخبراء أكدوا أن شاشاتها فشلت في اختبارات المتانة، وتعاني من بعض المشاكل التقنية.

المصدر: لايف. رو

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