آبل تتخلى عن 3 نماذج من هواتف آيفون!

بعد مدة قصيرة من طرحها لهواتفها الجديدة، قررت آبل التخلي عن 3 نماذج من أجهزة آيفون واسعة الانتشار.

ولاحظ المهتمون بمجال التقنية أن آبل أزالت مؤخرا من مواقعها وصفحاتها الرسمية الإعلانات الترويجية والأخبار التي تتعلق بهاتف "آيفون-X" الذي طرحته منذ عام فقط، وكذلك الإعلانات والمواد حول هاتفي "آيفون-6s" و"آيفون-SE".

إقرأ المزيد

ومن جهة أخرى تسعى آبل للترويج للهواتف الجديدة التي طرحتها في 12 سبتمبر الجاري، وكذلك هواتف "آيفون-7" و"آيفون-8" التي ما تزال حتى اليوم تحقق نسب مبيعات كبيرة.

وتأتي تلك الخطوات من آبل في الوقت الذي تلقى فيه انتقادات كبيرة حول الهواتف الـ 3 الجديدة، والتي وصفها البعض بأنها باهظة الثمن رغم أنها لم تأت بشيء جديد مقارنة بـ "آيفون-X"، حتى أن بعض الخبراء أكدوا أن شاشاتها فشلت في اختبارات المتانة، وتعاني من بعض المشاكل التقنية.

المصدر: لايف. رو