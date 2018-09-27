أبرز مواصفات هاتف "Mate 20 lite" المنتظر

أعلنت شركة Huawei عن نيتها طرح هاتف "Mate 20 lite" المتطور في الأسواق قريبا.

ومن المنتظر أن يتميز هذا الهاتف بأربع كاميرات، 2 من الخلف بدقة 24+2 ميغابيكسل، و2 على الواجهة الأمامية بدقة 20+2 ميغابيكسل، ستعمل واحدة منهما على كل جهة ككاميرا أساسية، بينما ستعمل الأخرى كعدسة مساعدة لتحديد عمق الصورة، وإضفاء أكبر قدر ممكن من الدقة على اللقطة. والأهم من ذلك أن تلك الكاميرات ستكون قادرة على التعامل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي وأنظمة التعرف على الوجوه.

وتضمن الأداء المميز للجهاز شاشة +FHD بحجم 6.3 بوصة، ومعالج "Kirin 710" ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، ومساحة تخزين داخلية 64 غيغابايت، فضلا عن بطارية بسعة 3750 ميللي أمبير.

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وسيطرح الهاتف رسميا ابتداء من 1 أكتوبر المقبل، بسعر 400 دولار تقريبا.

المصدر: فيستي