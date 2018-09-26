ما التكلفة الحقيقة لأكبر هواتف آبل؟

تمكنت آبل من حل مشكلة تكلفة الشاشة في أكبر هواتفها الجديدة، ما ساعد على إبقاء التكاليف تحت السيطرة في ما أصبح العنصر الأكثر أهمية في أجهزتها خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت شركة TechInsights، التي تحلل مكونات الهواتف وتقدر تكلفة الأجزاء الداخلية، أن هاتف آيفون XS Max بسعته التخزينية البالغة 256 غيغابايت، يحتوي أجزاء وقطع تركيب بتكلفة 443 دولارا، مقارنة مع تكلفة إصدار آيفون X في العام الماضي، التي بلغت 395.44 دولار.

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وطرحت شركة آبل 3 هواتف جديدة في وقت سابق من هذا الشهر، بما في ذلك تحديث هاتف آيفون X، الذي يطلق عليه اسم آيفون Xs، بسعر 999 دولارا، وآيفون Xr بميزانية محدودة بسعر 749 دولارا.

وفي تحليل التكاليف الصادر حديثا، وجدت TechInsights أن الجزء الأكثر أهمية في جهاز آيفون Xs Max، الشاشة، يكلف 80.50 دولار.

وقال بوب أودونيل، من شركة TechInsights، إن آبل ربما اتخذت القرار الصحيح بالتركيز على ضمان طرح نموذج أكبر هذا العام، بتكلفة اقتصادية معقولة.

وتجدر الإشارة إلى زيادة تكاليف تصنيع معالج الهاتف ورقائق المودم، وذلك لاستخدام تقنيات صنع جديدة من "INTC.O" وTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd، لتعزيز أدائها أثناء استخدام المساحة نفسها.

المصدر: ديلي ميل