وزارة طوارئ روسيا تتسلم تكنولوجيا رصد الكوارث على مواقع التواصل

تسلمت وزارة الطوارئ الروسية من مؤسسة البحوث الواعدة تكنولوجيا التعرف على الأخطار المتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية، والتي تتم متابعتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن نائب مدير عام فرع الدراسات المعلوماتية في المؤسسة الروسية للبحوث العلمية الواعدة، سيرغي غاربوك، أن المقصود بالأمر هو التنبؤ بوقوع كوارث طبيعية وتكنولوجية ورصدها، مثل الحرائق والفيضانات وانهيارات المباني والزلازل، بناء على تعليقات ومشاركات المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأضاف غاربوك أن التكنولوجيا الجديدة ستستخدم في المركز القومي للسيطرة على الأزمات والكوارث في روسيا.

يذكر أن المؤسسة الروسية للبحوث العلمية الواعدة تم استحداثها عام 2012، بغية المساعدة في البحوث العلمية والتصاميم في مصلحة دفاع وأمن البلاد. وتعمل المؤسسة في 3 مسارات وهي: الدراسات الحيوية والطبية، الدراسات الفيزيائية التقنية، الدراسات المعلوماتية الرقمية. وأضيف إليها عام 2015 مركز تقنيات الروبوتات.

وتعمل المؤسسة حاليا على تحقيق ما يزيد عن 50 مشروعا علميا، ما اقتضى تأسيس 40 مختبرا في أهم الجامعات والمعاهد والمرافق الإنتاجية الروسية.

المصدر: نوفوستي