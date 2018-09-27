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صدمة لعشاق آبل.. هواتف آيفون الجديدة سهلة الكسر!

العالم الرقمي

صدمة لعشاق آبل.. هواتف آيفون الجديدة سهلة الكسر!
youtube/SquareTrade, Inc.
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نشرت قناة "SquareTrade" على يوتيوب شريط فيدو يظهر اختبارات تحمل أجرتها على هواتف آيفون المطروحة مؤخرا.

وخلال التجارب، قام الخبراء التابعون للقناة بتعريض هاتفي آيفون "XS" و"XS Max" لاختبارات سقوط من ارتفاع 6 أقدام، واختبار مرونة وتحمل الشاشة عند الضغط على منتصفها، واختبار نفاذية هيكل الهاتف بالنسبة للسوائل.

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وأشار الخبراء إلى أن الهاتفين الجديدين فشلا في اختبارات الكسر والمرونة، وأبديا أداء أقل مما كان متوقعا، لكنهما نجحا في اختبارات تحمل السوائل بعد أن عملا لأكثر من نصف ساعة في أسطوانة كبيرة مملوءة بالجعة.

يذكر أن آبل كانت قد أوضحت أن ثمن استبدال شاشة هاتف "XS" الجديد يبلغ 279 دولارا، بينما سيكون سعر الصيانة الكاملة للجهاز 549 دولارا، أما هاتف "XS Max" الكبير، فسيكلف استبدال شاشته 329 دولارا، أما صيانته العامة فمقابل 599 دولارا.

المصدر: لايف. رو

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