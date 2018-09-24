فيسبوك تكشف عن جهازها الذكي لإجراء محادثات الفيديو

يبدو أن فيسبوك تخطط لإطلاق جهازها المنزلي الذكي، والذي يأتي مزودا بكاميرا يمكنها التعرف على أشخاص مختلفين، وحتى تتبع تحركاتك في جميع أنحاء الغرفة.

وفي الوقت الذي تتزايد فيه الإشاعات حول الجهاز الذكي القادم من فيسبوك، منذ بداية العام، ظهرت خطط الشركة الجديدة وسط مخاوف تتعلق بالخصوصية في أعقاب فضيحة "كامبريدج أناليتيكا".

وبحسب موقع "Cheddar"، فإن فيسبوك ستكشف عن جهاز المحادثات المرئية "Portal" الذي يشاع عنه منذ فترة طويلة، الأسبوع المقبل.

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ويعتقد بأن المتحدث الذكي يعتمد نظام المحادثات المرئية باستخدام كاميرا فيديو بزاوية واسعة تعتمد تقنية التعرف على الوجوه "Face ID" لتمييز المستخدمين المختلفين، وربطهم بحساباتهم الشخصية على الشبكات الاجتماعية.

وهناك إمكانية لوقف الكاميرا، خلال عدم استخدام الجهاز، للأشخاص المهتمين بالخصوصية، وهي ميزة تمت إضافتها بعد ردود الفعل القوية تجاه فضيحة "كامبريدج أناليتيكا".

وتشير تقارير أخرى صدرت الشهر الماضي، إلى أن الشركة تعمل على تطوير تقنية التعرف على الصوت "Aloha" الخاصة بجهازها المنزلي الجديد.

ومن المنتظر أن تعمل التقنية ضمن تطبيق فيسبوك بشكل أساسي وتطبيق مسنجر، وأيضا يمكن توصيلها بأجهزة واي فاي وبلوتوث خارجية، بمثابة مكبر صوت.

ويعتقد أن فيسبوك أبدت استعدادها لخوض تجربتها الأولى في سوق المساعدات الصوتية الذكية منذ شهر ديسمبر 2016، استنادا إلى براءات اختراع مختلفة تقدمت بها في تلك الفترة.

ويتوقع أن يحتوي الجهاز الذكي من فيسبوك على شاشة تعمل باللمس بحجم جهاز كمبيوتر محمول، بالإضافة إلى أن الجهاز يأتي بنسختين سيبلغ سعر أكبرهما حجما 499 دولارا، ما يجعل الجهاز يفوق تكلفة أي جهاز مماثل آخر موجود في الأسواق حاليا، مثل "Echo Dot" من أمازون والذي يبلغ سعره 39 دولارا فقط.

المصدر: ديلي ميل