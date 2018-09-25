كيف سيكون حاسب غوغل المنتظر؟

سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية معلومات عن حاسب "Chromebook" المنتظر أن تطرحه غوغل قريبا مع الإعلان عن أحدث هواتفها.

وعلى غرار حاسب غوغل السابق، من المفترض أن يأتي "Nocturne" الجديد بهيكل معدني رقيق ومتين، وجسم قابل للطي، يتألف من قسمين يمكن فصلهما لاستعمال الشاشة على هيئة حاسب لوحي مستقل، أو إبقائها مع لوحة المفاتيح للاستعمال كحاسب شخصي متكامل.

youtube

كما سيأتي هذا الحاسب بشاشة بدقة 4K، وبطارية تكفيه للعمل لـ 11 ساعة متواصلة، وتقنية فريدة لتقليل الضوضاء "Acoustic Echo Cancellation"، لتوفير جودة عالية لمكالمات الصوت والفيديو، بالإضافة إلى ذاكرة داخلية 512 غيغابايت، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت.

إقرأ المزيد

وسيزود الجهاز أيضا بماسح لبصمات الأصابع مدمج بزر التشغيل، ومنفذي "USB Type-C" للشحن ونقل البيانات، فضلا عن قلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة التي تعمل باللمس.

المصدر: فيستي