شركة أمريكية تنوي نشر نظام التعرف على وجوه المارة

تعتزم شركة Blink Identity من تكساس تزويد الممرات المؤدية إلى مواقع إقامة الفعاليات التي يحضرها الآلاف من الناس بنظام جديد للتعرف على وجوه المارة.

وقالت مؤسسة الشركة، ماري هاسكيت، إن نظامها قادر على التعرف على 60 وجها في الدقيقة من الذين يمشون في الشارع بسرعة عادية.

وليس من الضروري الآن أن يتوقف الشخص لتلتقط الكاميرا صورة له، لأن النظام يتعرف عليه وهو يمشي.

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وفي حال تحميل الصور الفوتوغرافية لكل من اشترى تذكرة لحضور حفل أو مباراة رياضية أو أية فعالية جماعية أخرى، يمكن تمرير الضيوف عبر مسار بسرعة كبيرة. كما يمكن في الوقت نفسه البحث عن الأشخاص المطلوبين للشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى.

وتتوقع الشركة أن تزود بنظامها مكاتب الشركات الكبيرة حيث يمكن التعرف على الموظفين الداخلين والخارجين أثناء الدوام.

واقتربت الشركة من تطبيق نظامها بعد أن تلقت منحة قدرها 1.5 مليون دولار لتطوير التكنولوجيا. وساهمت في تمويلها شركة "Live Nation, Techstars" وغيرها من الشركات العاملة في الصناعات الترفيهية.

المصدر: سلاح روسيا