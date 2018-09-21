نوكيا تكشف عن موعد إطلاق هاتفها الجديد في الأسواق

أرسلت شركة "HMD Global" المالكة للعلامة التجارية نوكيا، دعوات للصحفيين لحضور حدث إطلاقها الهاتف الجديد، في 4 أكتوبر المقبل.

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وجاء في الدعوة المرسلة أن الشركة ترحب "بأحدث إضافة إلى عائلة الهواتف الذكية من نوكيا"، لذا، يبدو من الواضح أن الشركة ستكشف النقاب عن هاتف نوكيا جديد.

وترددت الشائعات مؤخرا عن أن الهاتف القادم سيكون "نوكيا 7.1 بلس" وهو النسخة المطورة من هاتف "نوكيا 7 بلس".

وتقول التقارير إن "نوكيا 7.1 بلس" يأتي بشاشة بقياس 6 بوصات مع معالج سناب دراغون 710، مع تحسينات تشمل الكاميرا والبطارية، فضلا عن أنه سيعتمد نظام التشغيل "أندرويد ون".

كما تقول الشائعات إن الحدث المرتقب من شركة "HMD Global" سيشهد إطلاق هاتف نوكيا غير تقليدي بخمس كاميرات.

والأمر الوحيد الذي يبدو واضحا، هو أن حدث نوكيا سينضم إلى قائمة إعلانات المنتجات الأخرى في خريف هذا العام، حيث ستعقد كل من غوغل وسامسونغ ومايكروسوفت وإل جي مؤتمراتها في غضون أسبوعين من حدث الإعلان عن هاتف نوكيا الجديد الذي سينعقد في لندن.

المصدر: سي نات