XIAOMI تطلق هاتفين منافسين جديدين

أعلنت شركة XIAOMI الصينية عن نيتها إطلاق هاتفين جديدين بمواصفات مميزة وسعر منافس.

ويأتي الهاتف الأول "Mi 8 Pro" بشاشة OLED شبيهة بشاشات "آيفون-X"، بدقة عرض (1080х2248) بيكسل، ومعالج "Snapdragon 845" المتطور، وذاكرة وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وكاميرا مزدوجة 12+12 ميغابيكسل.

وسعر نسخته المزودة بذاكرة 6/128غيغابايت، سيكون 400 يورو تقريبا، أما النسخة المزودة بذاكرة 8/128، فستكون بـ 450 يورو.

إقرأ المزيد

كما أن الهاتف الآخر "Mi 8 Lite" الذي ستقدمه الشركة، يأتي بشاشة عالية الدقة بحجم 6.2 بوصة، ومعالج "Snapdragon 660"، وكاميرا أساسية مزدوجة 12+5 ميغابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 24 ميغابيكسل، وبطارية بسعة 3350 ميللي أمبير.

وسعر نسخته المزودة بذاكرة 4/64 غيغابايت سيكون 175 يورو فقط، أما التي ستأتي بذاكرة 6/64 غيغابايت فسيصل سعرها إلى 250 يورو.

المصدر: فيستي