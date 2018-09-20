تسريبات تكشف خطط سامسونغ المثيرة لهاتف "غالاكسي إس 10"

كشف تسريب جديد أن لدى سامسونغ مخططات لإطلاق الكثير من الهواتف بحلول العام 2019.

ويبدو أن الرمز الموجود في ملف تحديث نظام التشغيل أندرويد "Android 9 Pie"، قد سرب تشكيلة أجهزة سامسونغ القادمة "غالاكسي إس 10".

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وإذا ثبتت صحة التسريبات، فإن ذلك يعني أن سامسونغ تستعد لإطلاق أربعة إصدارات من هاتف "غالاكسي إس 10"، وفقا لـ"XDA-Developers".

ووصفت الملفات أربعة أجهزة محتملة تسمى "beyond0" و"beyond1" و"beyond2" و"beyond25g"، حيث أشارت عدة تقارير إلى أن الاسم الرمزي الذي تستخدمه سامسونغ لجهاز "غالاكسي إس 10" هو "Beyond".

وتوضح التسريبات أن هناك إصدارا منخفض التكلفة من جهاز "غالاكسي إس 10"، وإصدارا أساسيا بشاشة "AMOLED" قياسها 5.8 بوصة، ونسخة أكبر من الجهاز يتوقع أن تحتوي على شاشة بقياس 6.44 بوصة.

وأخيرا، تشير التسريبات إلى أن إصدار "beyond25g"، سيكون أول هاتف من سامسونغ يعمل مع شبكة اتصالات الجيل الخامس للإنترنت "5G".

وأشارت تقارير سابقة إلى أن شركة سامسونغ تخطط لإطلاق هاتف ذكي مزود بتقنية "5G" في العام المقبل.

ومع ذلك، قالت سامسونج إن جهاز إس 10 لن يكون أول هاتف يعمل بشبكة الجيل الخامس، وهو ما يعني أن الشركة تخطط لإطلاق هاتف منفصل مزود بهذه التقنية.

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وتصف التسريبات الجديدة إصدارات هواتف سامسونغ "غالاكسي إس 10"، حيث تتميز بتزودها بمعالج سنابدراغون من كوالكوم، مقابل "Exynos" من سامسونغ.

ويأتي ذلك في أعقاب تقرير سابق يشير إلى أن سامسونغ قد تتميز بكاميرا خلفية ثلاثية في هاتفها الذكي القادم، وفقا للموقع الهولندي GalaxyClub.nl، الذي شارك الصور المسربة للهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية لأول مرة.

ويعتقد الكثيرون أن هذا الجهاز، المسمى بـ "A7"، يمكن إطلاقه خلال حدث "4X Fun" القادم من سامسونغ في مدينة نيويورك الشهر المقبل.

المصدر: ديلي ميل