"Red Magic 2".. هاتف متطور لعشاق الألعاب

استعرضت شركة "Nubia" مؤخرا هاتفها الجديد المخصص لعشاق ألعاب الفيديو وهواة التصميم الإلكتروني.

وجاء الهاتف بهيكل أنيق يتميز بتصميم فريد لحواف الكاميرا وماسح بصمات الأصابع على شكل متوازيات أضلاع، بالإضافة إلى خط مضيء على الواجهة الخلفية يمكن تغير ألوانه بجميع تدرجات ألوان قوس قزح.

وزود الهاتف بكاميرا أساسية بدقة 24 ميغابيكسل، وشاشة OLED كبيرة عالية الدقة، ومعالج "Qualcomm Snapdragon 845"، ومعالج رسوميات مستقل، فضلا عن ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، لتضمن هذه العناصر مجتمعة سرعة عالية في التعامل مع الفيديوهات والصور والألعاب الإلكترونية.

كما ألحقت الشركة المصنعة بهذا الهاتف منظومة تبريد خاصة للمعالج، تساعد على عدم ارتفاع درجة حرارة الجهاز أثناء الاستخدام المكثف، وبطارية بسعة 3800 ميللي أمبير، تحافظ على الأداء الممتاز بصورة متواصلة.

المصدر: فيستي