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سامسونغ تزيد من قدرات هواتف "S8"

العالم الرقمي

سامسونغ تزيد من قدرات هواتف
youtube/Android Central
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أعلنت سامسونغ أنها ستطرح تحديثات جديدة على برمجياتها ستزيد من قدرات وميزات هواتف غالاكسي "S8" التي طرحتها العام الماضي.

وتضمن التحديثات الجديدة أداء أفضل لكاميرات "S8"، حيث ستصبح قادرة على التصوير بتقنية "Super Slo-mo"، والتقاط 480 لقطة بالثانية، وبالتالي فإن قدرتها على التصوير الدقيق ستزداد أثناء الحركة، وتغدو أقرب إلى قدرات كاميرات هواتف (S9 وNote 9) التي تسجل 960 لقطة في الثانية.

كما توفر التحديثات الجديدة لتلك الهواتف أيضا ميزة "AR Emoji" التي تظهر وجوها وشخصيات تتفاعل مع حركة وجه المستخدم، الخاصية التي ظهرت في أحدث هواتف آبل وسامسونغ.

youtube/AppleInsider
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ومن المفترض أن تحسن التحديثات أيضا عمل "S8" و"+S8" في التعامل مع مواقع الإنترنت، وشبكات الـ WIFI، وشبكات الاتصال الخلوي.

المصدر: لايف

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